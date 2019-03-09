СМИ: "Ювентус" договорился с Гвардиолой

Туринский "Ювентус" пытается переманить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Испанский специалист может летом сменить у руля "старой синьоры" Массимилиано Аллегри.

"Мне стало известно, что Гвардиола уже заключил устное соглашение с "Ювентусом". Речь идёт о четырёхлетнем контракте. Это информация от того же источника, который рассказал о переходе Роналду в "Ювентус", - поделился инсайдом журналист Луиджи Гуэльпа в эфире Radio CRC.

Стоит отметить, что контракт Гвардиолы с "Сити" рассчитан до лета 2021 года. Ранее 48-летний специалист возглавлял "Барселону" и "Баварию".

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