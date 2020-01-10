СМИ: "Ювентус" предложит Доннарумме пятилетний контракт

Теги ювентусмиланджанлуиджи доннарумма

СМИ: "Ювентус" предложит Доннарумме пятилетний контракт

"Ювентус" готов предложить долгосрочный контракт голкиперу "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, итальянский клуб готов предложить футболисту пятилетний контракт с окладом в 9 миллионов евро в год. На данный момент он зарабатывает 3 миллиона евро.

В этом сезоне футболист провел 17 матчей в Серии А, пропустив 23 гола.

Не пропустите: "Ювентус" и "Манчестер Сити" нацелились на хавбека "Лиона" Ауара| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Суарес, вероятно, выбыл на несколько недель из-за травмы

Суарес, вероятно, выбыл на несколько недель из-за травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 18 45
2 Ювентус Ювентус 18 45
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 18 34
6 Кальяри Кальяри 18 29
7 Парма Парма 18 25
8 Наполи Наполи 18 24
9 Торино Торино 18 24
10 Болонья Болонья 18 23
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
12 Милан Милан 18 22
13 Удинезе Удинезе 18 21
14 Сассуоло Сассуоло 18 19
15 Фиорентина Фиорентина 18 18
16 Сампдория Сампдория 18 16
17 Лечче Лечче 18 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов