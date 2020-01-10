СМИ: "Ювентус" предложит Доннарумме пятилетний контракт

"Ювентус" готов предложить долгосрочный контракт голкиперу "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, итальянский клуб готов предложить футболисту пятилетний контракт с окладом в 9 миллионов евро в год. На данный момент он зарабатывает 3 миллиона евро.

В этом сезоне футболист провел 17 матчей в Серии А, пропустив 23 гола.

Не пропустите: "Ювентус" и "Манчестер Сити" нацелились на хавбека "Лиона" Ауара| http://soccernews.ru