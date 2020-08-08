СМИ: "Ювентус" уволил Сарри

В ближайшее время туринский "Ювентус" объявит об уходе Маурицио Сарри с поста главного тренера команды.

Как сообщает Sky Sport Italia, решение об увольнении 61-летнего специалиста уже принято руководством клуба.

Напомним, что накануне "старая синьора" вылетела из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Лионом" (0:1; 2:1).

Сарри возглавил "Ювентус" прошлым летом, заключив контракт до 2022 года. При нём команда выиграла девятое подряд чемпионство.

Не пропустите: Сарри: "Думаю, "Ювентус" проклят в Лиге Чемпионов". | http://soccernews.ru