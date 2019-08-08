СМИ: Заболотный покинул "Зенит" и перешел в "Сочи"

Нападающий Антон Заболотный расторг контракт с "Зенитом" и перешел в "Сочи". Об этом пишет "Бизнес online".



По данным источника, футболист подписал с новичком РПЛ двухлетний контракт. С сине-бело-голубыми Заболотный расторг соглашение по обоюдному согласию.



Напомним, футболист перешел в "Зенит" зимой 2018 года из "Тосно" за 1,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он участвовал в 30 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.



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