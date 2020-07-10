СМИ: защитник тульского "Арсенала" заразился коронавирусом

Защитник тульского "Арсенала" Виктор Альварес сдал положительный тест на коронавирус, утверждает телеграм-канал Sport_inside.

По информации источника, инфекция была обнаружена в организме испанского легионера ещё перед матчем 26-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (2:4).

В связи с этим 27-летний футболист оказался вне заявки на поединок с самарцами и был изолирован от остальной команды.

В текущем сезоне Альварес сыграл за "Спартак" 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает этим летом.

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