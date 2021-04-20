СМИ заявляют, что большинство футбольных болельщиков в Европе одобрило создание Суперлиги
Фото: Твиттер @goal
Популярное испанское издание AS поделилось результатами опроса, который провело агентство Opinionway в середине февраля на тему одобрения болельщиками Европы создания Суперлиги.
Число опрошенных составило 4063 человека. С 10 по 15 февраля издание проводило опрос болельщиков из Испании, Италии, Германии, Англии и Франции. Каждому респонденту был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы создание Суперлиги?".
В результате получились такие цифры: 76% футбольных болельщиков в Испании поддержали создание Суперлиги, 72% в Италии, 71% во Франции, 59% в Великобритании и 57% в Германии. В среднем вышло, что 66% опрошенных фанатов среди стран топ-пяти лиг выступали за новый турнир.
Среди болельщиков клубов, которые стали учредителями Суперлиги, проект поддержали 87% болельщиков "Манчестер Сити", фанатов "Реала" — 86%, "Милана" — 80%, "Барселоны" — 77%, "Ювентуса" — 76%, "Атлетико" — 73%, "Арсенала" — 72%, "Челси" — 70%, "Интера" — 67%, "Ливерпуля" — 66%, "Манчестер Юнайтед" — 66%, "Тоттенхэма" — 60%.
Конечно, все опрошенные в феврале не знали всех деталей нового проекта, поскольку, судя по протестам, теперь цифры опросов будут совершенно иными.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18