СМИ заявляют, что большинство футбольных болельщиков в Европе одобрило создание Суперлиги

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Популярное испанское издание AS поделилось результатами опроса, который провело агентство Opinionway в середине февраля на тему одобрения болельщиками Европы создания Суперлиги.

Число опрошенных составило 4063 человека. С 10 по 15 февраля издание проводило опрос болельщиков из Испании, Италии, Германии, Англии и Франции. Каждому респонденту был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы создание Суперлиги?".

В результате получились такие цифры: 76% футбольных болельщиков в Испании поддержали создание Суперлиги, 72% в Италии, 71% во Франции, 59% в Великобритании и 57% в Германии. В среднем вышло, что 66% опрошенных фанатов среди стран топ-пяти лиг выступали за новый турнир.

Среди болельщиков клубов, которые стали учредителями Суперлиги, проект поддержали 87% болельщиков "Манчестер Сити", фанатов "Реала" — 86%, "Милана" — 80%, "Барселоны" — 77%, "Ювентуса" — 76%, "Атлетико" — 73%, "Арсенала" — 72%, "Челси" — 70%, "Интера" — 67%, "Ливерпуля" — 66%, "Манчестер Юнайтед" — 66%, "Тоттенхэма" — 60%.

Конечно, все опрошенные в феврале не знали всех деталей нового проекта, поскольку, судя по протестам, теперь цифры опросов будут совершенно иными.