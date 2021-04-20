СМИ заявляют, что большинство футбольных болельщиков в Европе одобрило создание Суперлиги

Теги суперлига (европейская)

СМИ заявляют, что большинство футбольных болельщиков в Европе одобрило создание СуперлигиФото: Твиттер @goal 
Популярное испанское издание AS поделилось результатами опроса, который провело агентство Opinionway в середине февраля на тему одобрения болельщиками Европы создания Суперлиги.

Число опрошенных составило 4063 человека. С 10 по 15 февраля издание проводило опрос болельщиков из Испании, Италии, Германии, Англии и Франции. Каждому респонденту был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы создание Суперлиги?".

В результате получились такие цифры: 76% футбольных болельщиков в Испании поддержали создание Суперлиги, 72% в Италии, 71% во Франции, 59% в Великобритании и 57% в Германии. В среднем вышло, что 66% опрошенных фанатов среди стран топ-пяти лиг выступали за новый турнир.

Среди болельщиков клубов, которые стали учредителями Суперлиги, проект поддержали 87% болельщиков "Манчестер Сити", фанатов "Реала" — 86%, "Милана" — 80%, "Барселоны" — 77%, "Ювентуса" — 76%, "Атлетико" — 73%, "Арсенала" — 72%, "Челси" — 70%, "Интера" — 67%, "Ливерпуля" — 66%, "Манчестер Юнайтед" — 66%, "Тоттенхэма" — 60%.

Конечно, все опрошенные в феврале не знали всех деталей нового проекта, поскольку, судя по протестам, теперь цифры опросов будут совершенно иными.

Читать также: Болельщики "Ливерпуля" ярко отреагировали на решение клуба выступать в Суперлиге (фото) | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Европейская Суперлига прекратила существование

Европейская Суперлига прекратила существование

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов