СМИ: "Зенит" близок к подписанию защитника "Порту"

"Зенит" в скором времени подпишет контракт с защитником "Порту" Йорданом Осорио, пишет Record.

По данным источника, 25-летний футболист сегодня, 30 августа, не присутствовал на тренировке португальского клуба по личным обстоятельствам. Футболист готовится подписать контракт с петербургским клубом.



Ранее сообщалось, что "Зенит" с высокой долей вероятности больше не будет покупать игроков этим летом.

25-летний Осорио выступает за "Порту" с 2018 года. В прошлом сезоне он выступал за "Виторию Гимарайнш" на правах аренды, провел за клуб 30 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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