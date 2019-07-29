СМИ: "Зенит" готов купить Малкома у "Барселоны"

Теги барселоназенит санкт-петербургмалкомтрансферы

СМИ: "Зенит" готов купить Малкома у "Барселоны"

"Барселона" планирует в летнее трансферное окно расстаться с 22-летним игроком Малкомом. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, "Барселона" готова продать игрока не менее чем за 40 миллионов евро. Также сообщалось, что "Зенит" готов приобрести бразильца.

Напомним, футболист перешел в каталонский клуб из "Бордо" летом 2018 года за 41 миллион евро. В минувшем сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах.

А еще: Игрок "Оренбурга" недоволен судейством в матче с "Зенитом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Патрис Эвра объявил о завершении карьеры

Патрис Эвра объявил о завершении карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов