СМИ: "Зенит" готов купить Малкома у "Барселоны"

"Барселона" планирует в летнее трансферное окно расстаться с 22-летним игроком Малкомом. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, "Барселона" готова продать игрока не менее чем за 40 миллионов евро. Также сообщалось, что "Зенит" готов приобрести бразильца.

Напомним, футболист перешел в каталонский клуб из "Бордо" летом 2018 года за 41 миллион евро. В минувшем сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах.

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