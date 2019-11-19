СМИ: "Зенит" интересуется главным тренером сборной Швеции

"Зенит" интересуется главным тренером сборной Швеции Янне Андерссоном. Об этом информирует издание Fotbollskanalen.

Сам тренер не стал отвечать на вопрос об интересе петербургского клуба, подчеркнув, что ему нравится сотрудничать с федерацией Швеции.

57-летний специалист возглавляет национальную команду с лета 2016 года. Также он работал с клубами "Хальмстаде", "Эргрюте" и "Норрчепинге".

Контракт Андерссона со Швецией рассчитал до 2022 года. Команда занимает второе место в турнирной таблице группы F в рамках отбора Евро-2020.

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