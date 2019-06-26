СМИ: "Зенит" подписал игрока сборной Колумбии Диаса

"Зенит" приобрел нападающего "Атлетико Хуниор" и сборной Колумбии Луиса Диаса. Об этом в своем твиттере пишет колумбийский журналист Жулиан Сеспедес.

По данным источника, петербуржцы заплатили за трансфер 22-летнего игрока - 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые и "Порту" интересовались колумбийцем.

В минувшем сезоне Диас играл в 17 матчах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. На Кубке Америки он участвовал в двух встречах.

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