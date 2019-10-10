СМИ: "Зенит" постарается зимой подписать Ругани

"Зенит" не оставляет попытки приобрести игрока "Ювентуса" Даниэля Ругани, передает Calciomercato.

Скорее всего, в зимнее трансферное окно петербургский клуб постарается подписать 25-летнего защитника.

Напомним, этим летом "Зенит" предпринимал попытки купить Ругани, однако "Ювентус" отказался продавать защитника.

Отметим, что в составе туринцев футболист в этом сезоне еще не сыграл ни минуты.

Игрок перешел в "Ювентус" из "Эмполи" в 2015 году. Всего за "старую сеньору" он сыграл 87 матчей, отметившись 7 голами и 2 асистами. Его контракт с туринцами рассчитан до 2023 года.

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