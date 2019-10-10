СМИ: "Зенит" постарается зимой подписать Ругани
"Зенит" не оставляет попытки приобрести игрока "Ювентуса" Даниэля Ругани, передает Calciomercato.
Скорее всего, в зимнее трансферное окно петербургский клуб постарается подписать 25-летнего защитника.
Напомним, этим летом "Зенит" предпринимал попытки купить Ругани, однако "Ювентус" отказался продавать защитника.
Отметим, что в составе туринцев футболист в этом сезоне еще не сыграл ни минуты.
Игрок перешел в "Ювентус" из "Эмполи" в 2015 году. Всего за "старую сеньору" он сыграл 87 матчей, отметившись 7 голами и 2 асистами. Его контракт с туринцами рассчитан до 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3