СМИ: "Зенит" предложит 30 миллионов евро за братьев Миранчуков
Питерский "Зенит" возобновил интерес к полузащитникам "Локомотива" Алексею и Антону Миранчукам, сообщают "Невские новости".
По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы заплатить за обоих футболистов 30 миллионов евро.
Ранее "Зенит" предлагал за братьев Миранчуков 25 миллионов, на что "железнодорожники" ответили отказом.
Стоит отметить, что рыночная стоимость Алексея и Антона в сумме составляет 31 миллион евро (15+16).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2