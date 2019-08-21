СМИ: "Зенит" предложит 30 миллионов евро за братьев Миранчуков

Питерский "Зенит" возобновил интерес к полузащитникам "Локомотива" Алексею и Антону Миранчукам, сообщают "Невские новости".

По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы заплатить за обоих футболистов 30 миллионов евро.

Ранее "Зенит" предлагал за братьев Миранчуков 25 миллионов, на что "железнодорожники" ответили отказом.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Алексея и Антона в сумме составляет 31 миллион евро (15+16).

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