СМИ: "Зенит" выкупил Чистякова

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СМИ: "Зенит" выкупил Чистякова Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

"Зенит", судя по всему, выкупил защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова.

Как сообщает "Р-Спорт", чемпион России заключил с 27-летним игроком контракт до 2025 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Чистякова обойдется "Зениту" в 4 миллиона евро.

Прошедший сезон Чистяков выступал за "Зенит" на правах аренды. На его счету одна голевая передача в 14 матчах.

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