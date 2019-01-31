СМИ: "Зенит" выплатил Ракицкому солидный подписной бонус

Защитник Ярослав Ракицкий получил за подписание контракта с "Зенитом" солидный бонус, сообщает Sport.ua.

По информации источника, на счета 29-летнего украинца питерский клуб перевёл пять миллионов евро.

Напомним, что "Зенит" купил Ракицкого за 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона "Шахтёр" может заработать в виде бонусов от сделки.

Футболист заключил с "сине-бело-голубыми" соглашение до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

Не пропустите: Барриос прокомментировал грядущий переход в "Зенит". | http://soccernews.ru