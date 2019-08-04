СМИ: "Зенит" зимой может продать Малкома
Новичок "Зенита" Малком может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.
"Зенит" может продать Малкома в январе из-за проблем с расизмом. Болельщики клуба не приняли футболиста", - сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на бразильский источник.
Напомним, что "Зенит" приобрел Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро. Бразилец подписал с клубом пятилетний контракт.
Малком уже успел дебютировать за "Зенит" в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара". Игрок вышел на замену на 72-й минуте.
Читайте также: Спортивный директор "Зенита" оценил дебют Малкома. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" вырвала победу над "Арсеналом" в матче за Кубок Гампера
-
Болельщики "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" подрались перед матчем за Суперкубок Англии
-
Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином"
-
"Манчестер Сити" установил уникальное достижение в Англии
-
"Манчестер Сити" одолел в серии пенальти "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии
Лента новостей
-
"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии
-
Фанаты "Барселоны" овациями встретили Гризманна на "Камп Ноу"
-
Роналду: "Если бы я попал в прошлое, то хотел бы сыграть с Эйсебио"
-
"Барселона" отрицает переговоры по трансферу Неймара
-
"Динамо" опередило "Айнтрахт" в борьбе за нападающего "Боруссии"
-
СМИ: "Зенит" зимой может продать Малкома
-
"Сочи" набрал первые очки в РПЛ
-
"Барселона" вырвала победу над "Арсеналом" в матче за Кубок Гампера
-
Дибала дал окончательный ответ "Манчестер Юнайтед"
-
Болельщики "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" подрались перед матчем за Суперкубок Англии
-
1
Месси: "Барселона" снова будет бороться за все трофеи"
-
"Интер" нашел замену Наингголану в "Барселоне" и "Марселе"
-
"Шахтер" разгромил "Карпаты" и другие результаты 2-го тура УПЛ
-
Деле Алли пропустит старт нового сезона АПЛ
-
"Крылья Советов" собираются уволить Божовича
-
Скаут "Манчестер Юнайтед" отказался рассказывать, кого он просматривал на матче "Рубин" - ЦСКА
-
Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином"
-
1
Клопп: "Поздравляю "Манчестер Сити" с победой"
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии
-
6
Бартомеу рассказал о целях "Барселоны" на новый сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Краснодар
|4
|7
|5
|Урал
|4
|7
|6
|Арсенал Тула
|4
|7
|7
|Локомотив Москва
|4
|7
|8
|Рубин
|4
|7
|9
|Динамо Москва
|4
|5
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Тамбов
|4
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|3
|0