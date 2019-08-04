СМИ: "Зенит" зимой может продать Малкома

Новичок "Зенита" Малком может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.

"Зенит" может продать Малкома в январе из-за проблем с расизмом. Болельщики клуба не приняли футболиста", - сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на бразильский источник.

Напомним, что "Зенит" приобрел Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро. Бразилец подписал с клубом пятилетний контракт.

Малком уже успел дебютировать за "Зенит" в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара". Игрок вышел на замену на 72-й минуте.

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