СМИ: жена Гвардиолы арендовала машину в Турине на ближайший год

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СМИ: жена Гвардиолы арендовала машину в Турине на ближайший год

Жена главного тренера "Манчестер Сити" Кристина Серра два дня назад приехала в Турин. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным издания, Серра арендовала в городе автомобиль на год и воспользовалась услугами компании, которая обслуживает руководство "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что туринцы хотят видеть Гвардиолу на посту главного тренера "Ювентуса". Они пообещали платить специалисту не меньше 24 евро в год. Однако позже "Сити" опроверг эту информацию.

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