СМИ: Жиру подписал новый контракт с "Челси"
Форвард "Челси" Оливье Жиру не покинет клуб в ближайшее время.
По сведениям Goal.com, клуб подписал с 32-летний французом новый контракт сроком минимум на один сезон. Напомним, что действующее соглашение футболиста истекает предстоящим летом.
Жиру выступает за "Арсенал" с января 2018 года. В этом сезоне на его счету 12 голов и 9 ассистов в 44 играх. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться во Францию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16