СМИ: Жиру подписал новый контракт с "Челси"

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СМИ: Жиру подписал новый контракт с "Челси"

Форвард "Челси" Оливье Жиру не покинет клуб в ближайшее время.    

По сведениям Goal.com, клуб подписал с 32-летний французом новый контракт сроком минимум на один сезон. Напомним, что действующее соглашение футболиста истекает предстоящим летом.

Жиру выступает за "Арсенал" с января 2018 года. В этом сезоне на его счету 12 голов и 9 ассистов в 44 играх. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться во Францию.

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