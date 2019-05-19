СМИ: Жиру подписал новый контракт с "Челси"

Форвард "Челси" Оливье Жиру не покинет клуб в ближайшее время.

По сведениям Goal.com, клуб подписал с 32-летний французом новый контракт сроком минимум на один сезон. Напомним, что действующее соглашение футболиста истекает предстоящим летом.

Жиру выступает за "Арсенал" с января 2018 года. В этом сезоне на его счету 12 голов и 9 ассистов в 44 играх. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться во Францию.

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