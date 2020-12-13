СМИ: Жота пропустит из-за травмы около двух месяцев
Вингер "Ливерпуля" Диогу Жота выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Как сообщает Record, 24-летний португалец пропустит около двух месяцев. Ранее предполагалось, что игрок не сыграет только в одном матче.
Напомним, что Жота получил повреждение в игре Лиги Чемпионов против "Мидтъюлланда" (1:1).
В этом сезоне на счету Жоты девять забитых голов в 17 матчах.
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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