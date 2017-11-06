СМИ: Зидан контролирует "раздевалку" "Реала" с помощью трех игроков

Испанские СМИ сообщили важную составляющую успешной работы Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского "Реала".

Так, стало известно, что удерживать хорошую атмосферу внутри своей команды французскому специалисту удается за счет тесного общения с Серхио Рамосом, Криштиану Роналду и Каримом Бензема, которые помогают ему не только "гасить" возможные конфликты внутри коллектива, но и информировать своего наставника о малейших недовольствах в стане "сливочных".

Напомним, Зидан поделился своим мнением о голевой засухе Роналду. | soccernews.ru