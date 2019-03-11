СМИ: Зидан возвращается в "Реал"

Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан возвращается на тренерский мостик мадридской команды, сообщает La Sexta.

По информации источника, сегодня, 11 марта, совет директоров королевского клуба проведёт экстренное заседание, чтобы согласовать условия возвращения французского специалиста.

Утверждается, что уже во вторник Зидан присоединится к команде. У руля "сливочных" он сменит Сантьяго Солари.

Зидан возглавлял "Реал" с января 2016-го по май 2018 года и за 2,5 сезона выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.

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