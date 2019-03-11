СМИ: Зидан возвращается в "Реал"

Теги реал мадридзинедин зидансантьяго солари

СМИ: Зидан возвращается в "Реал"

Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан возвращается на тренерский мостик мадридской команды, сообщает La Sexta.

По информации источника, сегодня, 11 марта, совет директоров королевского клуба проведёт экстренное заседание, чтобы согласовать условия возвращения французского специалиста.

Утверждается, что уже во вторник Зидан присоединится к команде. У руля "сливочных" он сменит Сантьяго Солари.

Зидан возглавлял "Реал" с января 2016-го по май 2018 года и за 2,5 сезона выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Реал" лидирует в Примере по заработанным пенальти. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Барселона" продлила контракт с Жорди Альбой

Официально: "Барселона" продлила контракт с Жорди Альбой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов