СМИ: Зидан заинтересован в продаже Бэйла

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СМИ: Зидан заинтересован в продаже Бэйла

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает AS.

По данным издания, расстаться с игроком хочет главный тренер Зинедин Зидан. Контракт валлийца действует до лета 2022 года. 

Трансферная стоимость футболиста - 70 миллионов евро. 

Валлией перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл участвовал в 34 матчах, отметившись 13 голами и 5 ассистами.  за "Реал", забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

А еще: Зидан провел первую тренировку в команде после возвращения| http://soccernews.ru

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