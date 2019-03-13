СМИ: Зидан заинтересован в продаже Бэйла

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает AS.

По данным издания, расстаться с игроком хочет главный тренер Зинедин Зидан. Контракт валлийца действует до лета 2022 года.

Трансферная стоимость футболиста - 70 миллионов евро.

Валлией перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл участвовал в 34 матчах, отметившись 13 голами и 5 ассистами. за "Реал", забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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