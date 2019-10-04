СМИ: Зидан знал о болезни Куртуа, но разрешил ему выйти на матч с "Брюгге"

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СМИ: Зидан знал о болезни Куртуа, но разрешил ему выйти на матч с "Брюгге"

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа начал страдать от кишечного вируса за несколько часов до старта матча с "Брюгге".

По информации Mundo Deportivo, наставник "сливочных" Зинедин Зидан знал о болезни бельгийца, но всё равно выпустил его на поле.

Сообщается, что на участии в игре настоял сам голкипер.

В итоге Куртуа не выручил команду в двух не самых безнадёжных ситуациях и "Реал" потерял очки в матче ЛЧ.

В перерыве матча Зидан заменил стража ворот на Альфонса Ареоля.

В четверг Куртуа тренировался индивидуально и, скорее всего, не сыграет с "Гранадой" в ближайшем поединке Примеры.

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