СМИ: Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиалександр зинченко

СМИ: Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко продолжит выступать за английский клуб.

Как сообщают российские СМИ, 22-летний футболист заключил новый контракт с "горожанами".

Предыдущее соглашение украинца истекало в 2020 году, а новый договор рассчитан на 5 лет.

Официально о сделке должно быть объявлено уже сегодня.

Зинченко выступает за "Сити" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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