Смит: "По моим источникам, Озил продлит контракт с "Арсеналом"

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Смит: "По моим источникам, Озил продлит контракт с "Арсеналом"
Эксперт Sky Sports Алан Смит заявил, что полузащитник "Арсенала" Месут Озил продлит контракт с клубом.

"По моим источникам, Озил продлит контракт с "Арсеналом". Видимо переговоры шли в тайне. Месут владеет преимуществом в переговорах, так как он знает, что Санчес собирается покинуть клуб", - приводит слова Смита Sky Sports.

Напомним, что контракт 29-летнего Озила с "Арсеналом" истекает через полгода. Интерес к хавбеку проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

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