Смит: "Сэр Алекс, Венгер - это умирающий вид тренеров, вскоре они станут достоянием истории"

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Смит: "Сэр Алекс, Венгер - это умирающий вид тренеров, вскоре они станут достоянием истории"

Экс-игрок "Арсенала" Алан Смит поделился мнением о том, что следующий поединок станет 811-м для Арсена Венгера в качестве наставника "канониров".

"Не думаю, что такое когда-либо случится снова. Сэр Алекс, Арсен - это умирающий вид тренеров, вскоре они станут достоянием истории. Сейчас тренеров увольняют после 4 матчей, руководство клубов проявляют все меньше и меньше терпения.

Сохранять желание работать столько лет - это невероятно. О Венгере можно сказать много хорошего и плохого, но это достижение у него не отнять" - приводят слова Смита английские СМИ.

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