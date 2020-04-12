"Смолевичи" и "Шахтер" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси

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"Смолевичи" и "Шахтер" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси

В рамках 4-го тура белорусской Премьер-лиги "Смолевичи" сыграли вничью с солигорским "Шахтером".

"Смолевичи" - "Шахтер" Солигорск 0:0

"Смолевичи": Гомелько, Жевнеров, Ращеня, Вакулич (Джигеро, 65), Бондаренко, Барсуков, Котов, Макаров, Бутаревич, По (Верас, 60), Мухамедов.

"Шахтер": Гутор, Политевич, Сачивко, Бурко, Кендыш, Баланович, Сзоке, Иванович, Подстрелов, Вукманич, Шиндагоридзе (Бодул, 17).          

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