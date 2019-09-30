Смоллинг рассказал почему стал веганом
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, а ныне "Ромы" рассказал, почему решил стать веганом. Об этом сообщает Forza Roma.
"Стать веганом меня побудило беспокойство о благополучии животных. Я стал думать о здоровье, после матче мне было лучше. Также я посмотрел документальные фильмы, прочитал книги. Я узнал много нового, то, что сложно игнорировать.
Партнёры по команде задают вопросы, подшучивают, многие хотят узнать о моём пути, в частности, это Лукаку, а также Линделёф", - сказал Смоллинг.
В этом сезоне футболист принял участие в 2 матчах АПЛ.
Этим летом 29-летний футболист перешел в "Рому" на правах аренды.
А еще: Новичок "Ромы" Смоллинг поделился ожиданиями от выступления в итальянском клуб| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2