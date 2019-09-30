Смоллинг рассказал почему стал веганом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, а ныне "Ромы" рассказал, почему решил стать веганом. Об этом сообщает Forza Roma.



"Стать веганом меня побудило беспокойство о благополучии животных. Я стал думать о здоровье, после матче мне было лучше. Также я посмотрел документальные фильмы, прочитал книги. Я узнал много нового, то, что сложно игнорировать.



Партнёры по команде задают вопросы, подшучивают, многие хотят узнать о моём пути, в частности, это Лукаку, а также Линделёф", - сказал Смоллинг.

В этом сезоне футболист принял участие в 2 матчах АПЛ.

Этим летом 29-летний футболист перешел в "Рому" на правах аренды.

А еще: Новичок "Ромы" Смоллинг поделился ожиданиями от выступления в итальянском клуб| http://soccernews.ru