Смоллинг готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в "Роме"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, играющий в аренде а "Роме", хочет остаться в римском клубе, передает Football Italia.

По данным источника, чтобы остаться в команде 30-летний англичанин готов пойти на понижение зарплаты. "Рома" готова выкупить футболиста, арендное соглашение которого заканчивается летом 2020 года.

"МЮ" готов отпустить игрока за 35 миллионов евро. Однако за Смоллинга также поборется "Арсенал".

В текущем сезоне защитник провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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