Смоллинг готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в "Роме"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, играющий в аренде а "Роме", хочет остаться в римском клубе, передает Football Italia.
По данным источника, чтобы остаться в команде 30-летний англичанин готов пойти на понижение зарплаты. "Рома" готова выкупить футболиста, арендное соглашение которого заканчивается летом 2020 года.
"МЮ" готов отпустить игрока за 35 миллионов евро. Однако за Смоллинга также поборется "Арсенал".
В текущем сезоне защитник провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" назвал "Роме" стоимость Смоллинга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Тамбов" намерен возобновить тренировки 1 апреля
-
Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по итогам опроса тренеров
-
АПЛ 3 апреля обсудит варианты возобновления сезона
-
Ибрагимович может начать тренерскую карьеру
-
Евсеев рассказал о состоянии полузащитники "Уфы" Оливье Тилля
-
"Лацио" перенес начало тренировок после критики за слишком ранний выход из карантина
-
Черышев показал, как тренируется дома в условиях карантина
-
Дзагоев призвал болельщиков не впадать в панику в связи с коронавирусом
-
Смоллинг готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в "Роме"
-
Мельгарехо высказался о ситуации с коронавирусом в России
-
"Зенит" продлил карантин из-за коронавируса
-
Флорентино Перес прокомментировал смерть экс-президента "Реала" от коронавируса
-
"Слуцк" обыграл "Славию" в чемпионате Беларуси. В матче были назначены пять пенальти
-
Суарес рассказал, когда он вернется в строй
-
"Барселона" может купить защитника "Вильярреала"
-
Тедеско и Слуцкий назвали трех лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне
-
"Ювентус" согласовал контракты с тремя игроками
-
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" заразился коронавирусом
-
Президент "Брешии" назвал грустные сроки возобновления футбольных матчей
-
Алиев оскандалился в супермаркете, устроив трюк с туалетной бумагой: видео
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18