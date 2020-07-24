Смоллинг и Санчес вернутся в "МЮ"

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Смоллинг и Санчес вернутся в "МЮ"Форвард "Интера" Алексис Санчес и защитник "Ромы" Крис Смоллинг у скором времени вернуться в "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" не собирается продлевать аренду обоих футболистов, которые уходили в другие клубы до июня.

Санчес и Смоллинг вернутся в стан "красных дьяволов" после последнего тура Серии А, который состоится 2 августа.

Отметим, "МЮ" намерен продать обоих игроков.

В текущем сезоне Санчес сыграл за "нерадзурри" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро. Смоллинг в нынешнем розыгрыше сыграл 25 матчей в Серии А, отметившись 2 голами.

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