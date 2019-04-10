Смоллинг: "Матч с Месси - это то, что всем нравится"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал, что очень ждет матча, в котором встретится с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

"Матч с Месси - это то, что всем нам нравится. Я уже играл против Криштиану Роналду и Кильяна Мбаппе. Это всегда вызов. Мне нравится играть против этих игроков. Клубу нравится это. Я жду Месси", - сказал Смоллинг.

Встреча "Барселоны" с "Манчестер Юнайтед" состоится 17 апреля на "Этихад". Начало - в 22:00 (мск).

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