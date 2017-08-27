Смоллинг может перейти в "Лестер"

"Лестер" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Крису Смоллингу, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, "лисы" намерены оформить покупку футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Манкунианцы оценивают игрока в 9,5 миллионов евро.

Стоит отметить, что наставник "МЮ" Жозе Моуринью не рассчитывает на 27-летнего Смоллинга, поэтому трансфер вполне возможен.

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