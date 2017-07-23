Смоллинг может перейти в "Вест Бромвич"

"Вест Бромвич" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, "дрозды" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него порядка 12 миллионов евро. Также игроком интересуется "Тоттенхэм".

Ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не рассчитывает на 27-летнего Смоллинга в следующем сезоне.

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