Смоллинг повеселил болельщиков во время товарищеского матча с "Манчестер Сити"

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Смоллинг повеселил болельщиков во время товарищеского матча с "Манчестер Сити"Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг своими неуклюжими действиями повеселил болельщиков во время товарищеского матча с "Манчестер Сити". Смотрите, что произошло:

Напомним, сам матч закончился победой "красных дьяволов" со счетом 2:0. | soccernews.ru

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