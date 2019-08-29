Смоллинг продолжит карьеру в Серии А

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Смоллинг продолжит карьеру в Серии А

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг в ближайшее время сменит клубную прописку.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, английский центрбек перейдёт в "Рому".

"Волки" договорились о годичной аренде 29-летнего футболиста без права выкупа. Сумма сделки - 3 миллиона евро.

Смоллинг выступает за "МЮ" с 2010 года, сыграл 323 матча, забил 18 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 2022 года.

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