Смоллинг продолжит карьеру в Серии А
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг в ближайшее время сменит клубную прописку.
Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, английский центрбек перейдёт в "Рому".
"Волки" договорились о годичной аренде 29-летнего футболиста без права выкупа. Сумма сделки - 3 миллиона евро.
Смоллинг выступает за "МЮ" с 2010 года, сыграл 323 матча, забил 18 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 2022 года.
Не пропустите: Тотти: "Мы с Де Росси - первые фанаты "Ромы". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" нацелился на игрока сборной Нидерландов
-
РФС обязал "Локомотив" компенсировать Тарасову затраты на операцию
-
ПСЖ требует за Неймара денежную компенсацию без включения в сделку других игроков
-
"Фенербахче" озвучил "Краснодару" цену на Зайца
-
Смоллинг продолжит карьеру в Серии А
-
Жардим определился с приоритетной трансферной целью для "Монако"
-
Луческу: "Фонсеку нельзя оценивать по "Шахтёру". Он использовал мою работу"
-
Уткин: "Зенит" не так пугающ, как могло казаться. Клубы-бастарды на пути закончились, и команда немедленно начала терять очки"
-
"Интер" объявил об аренде Бираги
-
"Рубин" купит игрока "Локомотива"
-
"Барселона" отказала "Ювентусу" в трансфере защитника
-
"Атлетико" назвал "Милану" стоимость Корреа
-
Как Жирков отпраздновал день рождения на военном полигоне (фото + видео)
-
"Динамо" претендует на лучшего бомбардира РПЛ
-
Жеребьёвка 1/16 финала Кубка английской лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и другие узнали соперников
-
СМИ узнали, сколько ПСЖ заплатит за Кейлора Наваса
-
"Бавария" хочет купить Пьянича
-
Азмун поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов
-
Алексис Санчес успешно прошёл медобследование в "Интере"
-
"Крылья Советов" подпишут игрока "Бенфики"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0