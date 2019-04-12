Смоллинг прокомментировал столкновение с Месси

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг дал оценку столкновению с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси во время матча 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что англичанин разбил аргентинцу нос и повредил глаз.

"После матча мы поговорили и пожали друг другу руки. Он знал, что это вышло случайно. В тот момент я не осознавал, что сыграл против Месси именно таким образом. Здорово, когда после напряжённого противостояния на поле футболисты проявляют уважение к соперникам, потому что в ходе матча мы лишь стараемся сделать всё, что в наших силах", - цитирует Смоллинга BBC.

Стоит отметить, что Месси избежал серьёзной травмы и будет готов к ближайшим матчам.

"Барселона" в гостях победила "МЮ" со счётом 1:0. Ответная встреча состоится 16 апреля.

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