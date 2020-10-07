Смоллинг прокомментировал свой трансфер в "Рому" из "Манчестер Юнайтед"

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Смоллинг прокомментировал свой трансфер в "Рому" из "Манчестер Юнайтед"

Новичок "Ромы" Крис Смоллинг прокомментировал свой переход из "Манчестер Юнайтед" в стан римлян.

"Счастлив, что все решилось благополучно. Все знали, что я хочу вернуться в Рим. Счастлив снова приступить к работе после напряжённых переговоров", - цитирует футболиста gianlucadimarzio.com.

Смоллинг обошелся римскому клубу в 15 миллионов евро. Футболист подписал с "волками" контракт до лета 2023 года.

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