Смоллинг провел тренировку в общей группе "Ромы"

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг вернулся в общую группу команды. Футболист готовится сыграть с "Интером" в матче 34-го тура Серии А, передает Corriere dello Sport.

Напомним, футболист не тренировался несколько недель из-за травмы приводящей мышцы правой ноги.

В текущем сезоне футболист сыграл 25 матчей в Серии А, отметившись 2 голами.

Встреча "Рома" - "Интер" состоится 19 июля.

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