Смоллинг рассказал, как Моуринью мотивировал "МЮ" в перерыве матча с "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал, как в перерыве матча 33-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" команду мотивировал её главный тренер Жозе Моуринью.

"Первый тайм получился ужасным, у нас не шла игра, всё могло быть гораздо хуже. Моуринью не нужно было много говорить в перерыве, потому что мы сами понимали, что показали слабую игру. Он сказал нам, что мы не хотим быть клоунами и смотреть, как они забирают титул. "Сити" был великолепен на протяжении всего сезона, но мы проявили себя и победили в матче" - цитирует Смоллинга BBC.

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