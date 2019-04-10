Смоллинг разбил лицо Месси в матче Лиги Чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение лица в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" (счет 1:0, перерыв).

Травму аргентинцу нанес Крис Смоллинг, ударивший его рукой в лицо во время борьбы за мяч.

Арбитр не стал наказывать англичанина, а Месси несколько минут оказывали помощь врачи.

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