Смоллинг разбил лицо Месси в матче Лиги Чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение лица в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" (счет 1:0, перерыв).

Травму аргентинцу нанес Крис Смоллинг, ударивший его рукой в лицо во время борьбы за мяч.

The end result of Chris Smalling's challenge on Leo Messi.#MUNFCB #UCL #OptusSport pic.twitter.com/IL9anxn1Tw