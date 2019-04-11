Смоллинг: "Во второй тайме "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Барселону"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг считает, что его команде просто не повезло в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" (0:1).

"Мы высоко прессинговали игроков "Барселоны" и доставляли им проблемы. К сожалению, мы не смогли забить, хотя имели несколько хороших моментов. В первом тайме мы действовали нервно и пропустили гол.

Впрочем, после перерыва все изменилось. Во второй тайме "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Барселону". Мы знали, что доставим сопернику проблемы, если добавим в игре интенсивности. Это был хороший матч", - приводит слова Смоллинга BBC.

Ответная матч состоится в Барселоне 16 апреля.

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