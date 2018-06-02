Смольников доволен назначением Семака на пост главного тренера "Зенита"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников положительно относится к тому, что питерскую команду возглавил Сергей Семак.

"Я думаю, это отличная новость для всех нас. Хочу поздравить Сергея Богдановича. Дай Бог всем нам как можно больше побед" - сказал Смольников.

Напомним, что Семак сменил на посту главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, под руководством которого "сине-бело-голубые" заняли только пятое место в минувшем розыгрыше РФПЛ.

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