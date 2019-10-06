Смольников из-за травмы пропустит до трех недель
Защитник "Зенита" Игорь Смольников из-за травмы пропустит три недели. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
После матча Лиги Чемпионов с "Бенфикой" (3:1) у футболиста диагностировали перелом хрящевой части восьмого ребра. На восстановление уйдет до трех недель.
Футболист провел 11 матчей за "Зенит" в этом сезоне, отметившись 2 ассистами.
"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ.
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|3
|ЦСКА Москва
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|Краснодар
|11
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|5
|Ростов
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|Арсенал Тула
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|9
|Урал
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|14
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