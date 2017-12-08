Смольников избежал серьёзной травмы

Травма защитника "Зенита" Игоря Смольникова, полученная им в матче с "Реал Сосьедадом", не носит серьёзного характера, сообщают российские СМИ.

По некоторым данным, у фулбека "сине-бело-голубых" сильный ушиб голеностопа, но о переломе или повреждении связок речи не идёт.

Не исключено, что Смольников сможет принять участие в матче 20-го тура чемпионата России против "Ахмата", который состоится в понедельник.

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