Смольников: "Какие-то радостные моменты были везде, но я привык к "Зениту" и Петербургу"

Теги игорь смольниковзенит санкт-петербургкраснодар

Смольников: "Какие-то радостные моменты были везде, но я привык к "Зениту" и Петербургу"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников заявил, что чувствует себе очень комфортно в Петербурге и хотел бы остаться надолго в городе. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. 

"Какие-то радостные моменты были везде, но я привык к "Зениту" и Петербургу. Здесь я дома и действительно счастлив. Думаю остаться в Петербурге и по окончании игровой карьеры. Здесь все устраивает и меня, и мою семью.

Мои дети уже настоящие петербуржцы. Младший здесь родился. Старший, хоть и родился в Краснодаре, здесь вырос. Для них в Петербурге все родное", - сказал игрок.

30-летний футболист перешел в "Зенит" из "Краснодара" летом 2013 года за 6 миллионов евро.

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