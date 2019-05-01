Смольников: "Какие-то радостные моменты были везде, но я привык к "Зениту" и Петербургу"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников заявил, что чувствует себе очень комфортно в Петербурге и хотел бы остаться надолго в городе. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

"Какие-то радостные моменты были везде, но я привык к "Зениту" и Петербургу. Здесь я дома и действительно счастлив. Думаю остаться в Петербурге и по окончании игровой карьеры. Здесь все устраивает и меня, и мою семью.

Мои дети уже настоящие петербуржцы. Младший здесь родился. Старший, хоть и родился в Краснодаре, здесь вырос. Для них в Петербурге все родное", - сказал игрок.

30-летний футболист перешел в "Зенит" из "Краснодара" летом 2013 года за 6 миллионов евро.

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