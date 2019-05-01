Смольников: "Какие-то радостные моменты были везде, но я привык к "Зениту" и Петербургу"
Защитник "Зенита" Игорь Смольников заявил, что чувствует себе очень комфортно в Петербурге и хотел бы остаться надолго в городе. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
"Какие-то радостные моменты были везде, но я привык к "Зениту" и Петербургу. Здесь я дома и действительно счастлив. Думаю остаться в Петербурге и по окончании игровой карьеры. Здесь все устраивает и меня, и мою семью.
Мои дети уже настоящие петербуржцы. Младший здесь родился. Старший, хоть и родился в Краснодаре, здесь вырос. Для них в Петербурге все родное", - сказал игрок.
30-летний футболист перешел в "Зенит" из "Краснодара" летом 2013 года за 6 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16