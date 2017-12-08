Смольников может не сыграть с "Ахматом"

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Смольников может не сыграть с "Ахматом"
Защитник "Зенита" Игорь Смольников выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист получил травму в матче шестого тура Лиги Европы против "Реала Сосьедад" (3:1). В ближайшее время он будет тренироваться по индивидуальной программе. Пока неизвестно, сумеет ли игрок восстановиться к матчу 20-го тура чемпионата России против "Ахмата".

В этом сезоне 29-летний Смольников провел за "Зенит" 17 матчей и не отметился результативными действиями.

Матч "Ахмат" - "Зенит" состоится 11 декабря и начнется в 19:30 мск.

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