Смольников не полетит в Словакию

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Защитник "Краснодара" Игорь Смольников покинет расположение сборной и вернется в свой клуб. Игрок не сможет помочь национальной команде в матче против Словакии из-за травмы.

"Во второй половине дня национальная сборная России вылетит из Сочи в Братиславу, где 30 марта сыграет со сборной Словакии. С командой не полетит защитник Игорь Смольников. У него небольшая травма, на лечение которой потребуется не менее 5-7 дней", - сообщает пресс-служба сборной.

Во второй половине дня национальная сборная России вылетит из Сочи в Братиславу, где 30 марта сыграет со сборной Словакии. С командой не полетит защитник Игорь Смольников. У него небольшая травма, на лечение которой потребуется не менее 5-7 дней. — Сборная России (@TeamRussia) March 28, 2021