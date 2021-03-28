Смольников не полетит в Словакию

Теги игорь смольниковроссия

Смольников не полетит в СловакиюФото: Твиттер @FCKrasnodar
Защитник "Краснодара" Игорь Смольников покинет расположение сборной и вернется в свой клуб. Игрок не сможет помочь национальной команде в матче против Словакии из-за травмы.

"Во второй половине дня национальная сборная России вылетит из Сочи в Братиславу, где 30 марта сыграет со сборной Словакии. С командой не полетит защитник Игорь Смольников. У него небольшая травма, на лечение которой потребуется не менее 5-7 дней", - сообщает пресс-служба сборной.

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