Смольников попрощался с "Краснодаром"
Фото инстаграм Игоря Смольникова
Бывший правый защитник "Краснодара" Игорь Смольников сделал заявление в связи с уходом из клуба.
"Хочу поблагодарить футбольный клуб "Краснодар" за этот проведённый год. Благодарю всех сотрудников, партнёров по команде и отдельное спасибо говорю болельщикам! Вас становится всё больше и больше. Мы ощущали вашу поддержку каждую игру. И огромная признательность и благодарность Сергею Николаевичу Галицкому! Желаю вам достичь всех поставленных целей!" - сказал 32-летний футболист.
Напомним, что "Краснодар" и Смольников расторгли контракт по взаимному согласию.
Фулбек сыграл за "быков" в прошлом сезоне 32 матча, в которых сделал 3 ассиста.
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