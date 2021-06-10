Смольников попрощался с "Краснодаром"

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Смольников попрощался с "Краснодаром"

Фото инстаграм Игоря Смольникова

Бывший правый защитник "Краснодара" Игорь Смольников сделал заявление в связи с уходом из клуба.

"Хочу поблагодарить футбольный клуб "Краснодар" за этот проведённый год. Благодарю всех сотрудников, партнёров по команде и отдельное спасибо говорю болельщикам! Вас становится всё больше и больше. Мы ощущали вашу поддержку каждую игру. И огромная признательность и благодарность Сергею Николаевичу Галицкому! Желаю вам достичь всех поставленных целей!" - сказал 32-летний футболист.

Напомним, что "Краснодар" и Смольников расторгли контракт по взаимному согласию.

Фулбек сыграл за "быков" в прошлом сезоне 32 матча, в которых сделал 3 ассиста.

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