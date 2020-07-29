Смольников попрощался с "Зенитом"

Теги игорь смольниковзенит санкт-петербург

Смольников попрощался с "Зенитом"

Экс-игрок "Зенита" Игорь Смольников попрощался с командой. Ранее клуб объявил об уходе футболиста.

"За 7 лет "Зенит" стал для меня настоящей семьей, а Петербург - домом, который я люблю всем сердцем.

Бесконечно признателен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении этих семи лет.

Искренне благодарю команду, руководство и каждого человека, который самоотверженно, не жалея себя, отдавал силы за наш родной "Зенит".

Семь лет вместили в себя три чемпионства, два кубка и Суперкубок России, но главной наградой всегда было то, что каждый раз, выходя на поле в футболке со стрелкой на груди, я видел, как тысячи людей на трибунах встают за нас, разделяя с нами и победы, и поражения.

Эти бесценные воспоминания я буду беречь до конца жизни", - сказал футболист.

Смольников играл в "Зените" с лета 2013 года. Вместе с "Зенитом" он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Не пропустите: Mash: Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ

Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов