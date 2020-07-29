Смольников попрощался с "Зенитом"

Экс-игрок "Зенита" Игорь Смольников попрощался с командой. Ранее клуб объявил об уходе футболиста.

"За 7 лет "Зенит" стал для меня настоящей семьей, а Петербург - домом, который я люблю всем сердцем.

Бесконечно признателен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении этих семи лет.

Искренне благодарю команду, руководство и каждого человека, который самоотверженно, не жалея себя, отдавал силы за наш родной "Зенит".

Семь лет вместили в себя три чемпионства, два кубка и Суперкубок России, но главной наградой всегда было то, что каждый раз, выходя на поле в футболке со стрелкой на груди, я видел, как тысячи людей на трибунах встают за нас, разделяя с нами и победы, и поражения.

Эти бесценные воспоминания я буду беречь до конца жизни", - сказал футболист.

Смольников играл в "Зените" с лета 2013 года. Вместе с "Зенитом" он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

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