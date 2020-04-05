Смольников рассказал, чем занимается на самоизоляции

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Смольников рассказал, чем занимается на самоизоляции

Защитник "Зенита" Игорь Смольников рассказал, чем занимается на карантине, вызванном пандемией коронавируса, а также высказался на тему того, хочет ли он доиграть чемпионат.

"Очень скучаю по играм, по тренировкам. Но ничего, подстраиваемся под ситуацию. Работам дома. Мне в этом плане немного повезло, дома есть встроенный зал, беговая дорожка, велотренажер. Занимаюсь на них как обычно!

Когда у тебя двое детей, стараешься полностью посвящать его им. Ребят ведь тоже надо занять. Так что в подвижных играх участвуем все вместе. Старший иногда пробует со мной. Но они в принципе спортивные ребята. Тоже стараются держать себя в форме.

Хочется ли доиграть чемпионат? В первую очередь хочется, чтобы это всё побыстрее закончилось. И, конечно, доиграть чемпионат", - передает слова Смольникова "Матч ТВ".

Напомним, РПЛ приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Все футболисты занимаются дома по индивидуальным программам.

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