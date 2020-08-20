Смольников рассказал о своих целях в "Краснодаре"

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Смольников рассказал о своих целях в "Краснодаре"

Правый защитник "Краснодара" Игорь Смольников назвал две задачи, которые он перед собой поставил в новом сезоне.

"Хочется реально побороться за чемпионство и попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Команда у нас очень хорошая, с поставленным футболом. Нужно больше верить в свои силы, и всё получится", - сказал футболист.

Напомним, что Смольников перешёл в "Краснодар" из "Зенита" на правах свободного агента.

"Быки" в новом сезоне одержали две победы и потерпели одно поражение.

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