Смольников рассказал о своих целях в "Краснодаре"
Правый защитник "Краснодара" Игорь Смольников назвал две задачи, которые он перед собой поставил в новом сезоне.
"Хочется реально побороться за чемпионство и попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Команда у нас очень хорошая, с поставленным футболом. Нужно больше верить в свои силы, и всё получится", - сказал футболист.
Напомним, что Смольников перешёл в "Краснодар" из "Зенита" на правах свободного агента.
"Быки" в новом сезоне одержали две победы и потерпели одно поражение.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22